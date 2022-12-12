Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме

TourDom: россиянам предложили забронировать отели во Вьетнаме со скидками до 35 процентов

Эксперты туротрасли предложили россиянам способ выгодно провести отпуск во Вьетнаме — отели страны предлагают скидки для туристов. Об этом сообщает портал TourDom.

Сэкономить на отдыхе на курортах республики предлагается за счет проживания — из-за малого количества отдыхающих многие гостиницы в борьбе за клиентов начали снижать цены на бронирования. «Так, в четырехзвездочном Sunny Beach Resort & Spa двухместный номер на середину декабря предлагается за 4,6 тысячи рублей от базовых 10,6 тысячи на ночь. В трехзвездочном Lotus Village Resort — стандартная комната от 4,2 тысячи рублей вместо шести тысяч», — подсказали специалисты портала.

Также со скидкой в 35 процентов можно разместиться в отеле категории четыре звезды Saigon Mui Ne Resort в Муйне — ночь обойдется туристам от 2,6 тысячи рублей. Сутки в двухместном номере в четырехзвездочном Ocean Dunes Resort стоит около трех тысяч рублей. Бунгало в Terracotta Resort & Spa можно арендовать за шесть тысяч рублей, а в гостинице категории пять звезд Anantara Mui Ne Resort — от 11,5 тысячи за номер делюкс. Дешевле всего разместиться на курортах Вьетнама можно в небольших гестхаусах — цена стартует от тысячи рублей в сутки.

Ранее стало известно, что одним из самых бюджетных способов добраться до Вьетнама зимой является перелет на самолете из Москвы на остров Фукуок с пересадкой в Дели. Авиакомпания «Аэрофлот» в тандеме с Vietjet Air предлагают туристам авиабилеты за 53,5 тысячи рублей на человека.