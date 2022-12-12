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16:20, 12 декабря 2022Путешествия

Названы доступные для россиян страны без виз с прямыми рейсами в 2022 году

Россиянам назвали девять стран для горнолыжного отдыха с прямыми рейсами и без виз
СюжетВизы в Европу:

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Российским туристам напомнили о девяти странах для зимнего отдыха, в которые в 2022 году можно улететь прямыми рейсами и без виз. Список государств перечислен в материале РИА Новости.

Так, среди доступных направлений названы Азербайджан, Армения, Белоруссия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Сербия, Турция и Узбекистан. Бюджетнее всего любителям горнолыжного отдыха можно отправиться в Белоруссию. Добраться до курорта Силичи просто: самолетом, поездом, автобусом до Минска, откуда до горнолыжного центра — около 40 километров. Авиабилет в одну сторону из Москвы — от двух тысяч рублей на человека. Номер в отеле — от 2,5 тысячи рублей, домики на семью из четырех человек можно забронировать от шести тысяч.

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Также россиянам выгодно провести зимний отпуск на курорте Цахкадзор недалеко от Еревана — туры стартуют от 47,6 тысячи рублей с человека. Билеты на самолет — от десяти тысяч в одну сторону. Цена на путевки в Азербайджан на популярные курорты Шахдаг и Туфандаг начинаются от 100 тысяч рублей. В сумму включен перелет и проживание в отеле категории четыре звезды.

Дороже обойдется отдых в Казахстане (Чимбулак) и в Узбекистане (Амирсай) — зимние туры предлагаются туристам от 115 и 194 тысяч рублей на человека с перелетом. Кроме того, россиянам можно рассмотреть в качестве места для будущего отдыха — крупнейший горнолыжный курорт Турции Эрджиес, сербский курорт Копаоник и израильский Хермон.

Ранее стало известно, что туроператор Fun&Sun запустил продажу бюджетных туров на популярный горнолыжный курорт Шерегеш на чартерных рейсах. Так, за недельную путевку в Шерегеш с отправлением из Москвы россиянам придется заплатить от 23 тысяч рублей на человека.

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Валентина Процкова
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