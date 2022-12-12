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09:37, 12 декабря 2022Наука и техника

В игре «Ведьмак 3» улучшили русский язык

Обновленный «Ведьмак 3» получил улучшенную русскую локализацию

Кадр: Найтмэр / YouTube

CD Projekt RED объявила об улучшении локализации игры «Ведьмак 3» для геймеров из России. Об этом сообщается на русскоязычном сайте проекта.

В компании рассказали, что добавили улучшенную русскую локализацию в обновленную игру «Ведьмак 3: Дикая Охота». По словам старшего менеджера студии Александра Радкевича, у CD Projekt RED появилась возможность доработать локализацию — в частности, устранить проблемы с ускорением и замедлением реплик.

«Мы потратили сотни часов на дополнительное тестирование, нашли и исправили много мелких ошибок и неточностей в текстах, изменили некоторые реплики в диалогах», — подчеркнул Радкевич. По его словам, создатели игры вычитали весь игровой текст — более миллиона слов.

Изменения появятся в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота», которая выйдет 14 декабря. Тайтл будет доступен для пользователей консолей PlayStation и Xbox и на ПК. Выход видеоигры был запланирован на конец 2021 года, но его неоднократно переносили.

В начале марте CD Projekt RED объявила о решении приостановить продажи всех своих игр в России и Белоруссии. «Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет», — отметили в студии.

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Андрей Ставицкий
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