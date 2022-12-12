В игре «Ведьмак 3» улучшили русский язык

Обновленный «Ведьмак 3» получил улучшенную русскую локализацию

CD Projekt RED объявила об улучшении локализации игры «Ведьмак 3» для геймеров из России. Об этом сообщается на русскоязычном сайте проекта.

В компании рассказали, что добавили улучшенную русскую локализацию в обновленную игру «Ведьмак 3: Дикая Охота». По словам старшего менеджера студии Александра Радкевича, у CD Projekt RED появилась возможность доработать локализацию — в частности, устранить проблемы с ускорением и замедлением реплик.

«Мы потратили сотни часов на дополнительное тестирование, нашли и исправили много мелких ошибок и неточностей в текстах, изменили некоторые реплики в диалогах», — подчеркнул Радкевич. По его словам, создатели игры вычитали весь игровой текст — более миллиона слов.

Изменения появятся в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота», которая выйдет 14 декабря. Тайтл будет доступен для пользователей консолей PlayStation и Xbox и на ПК. Выход видеоигры был запланирован на конец 2021 года, но его неоднократно переносили.

В начале марте CD Projekt RED объявила о решении приостановить продажи всех своих игр в России и Белоруссии. «Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет», — отметили в студии.