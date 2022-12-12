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08:26, 12 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский рассказал о координации позиций с Байденом

Президент Зеленский заявил о координации позиций с Джо Байденом перед саммитом G7
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с президентом США Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита «Большой семерки» (G7), в котором Киев примет участие. О телефонном разговоре с американским лидером он рассказал в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

По его словам, беседа с Байденом получилась предметной и полезной. «У нас есть сильные договоренности. Уже сегодня состоится саммит G7, Украина будет принимать участие, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой», — сказал Зеленский.

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Георгий Нестеров
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