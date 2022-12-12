В Госдуме сравнили Зеленского с требующей подарков барышней

Депутат Белик заявил, что Зеленский похож на плачущую барышню, требующую новых подарков

Сколько бы украинский президент Владимир Зеленский ни жаловался «старшим товарищам из-за океана», Россия доведет специальную военную операцию (СВО) до логического завершения. Об этом заявил депутат Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, передают «Известия».

По словам парламентария, украинский лидер похож на плачущую барышню, которая требует новых подарков. Зеленский пытается «выклянчить оружие, трансформаторы, для того чтобы закрыть дыры в энергосистеме Украины», добавил Белик.

«Идет спецоперация, наше руководство не один раз заявляло, что удары по критической инфраструктуре нужны для того, чтобы снизить наступательный, оборонительный, военный потенциал киевского режима, и мы будем продолжать это делать, сколько бы господин Зеленский ни жаловался своим старшим товарищам из-за океана», — заключил депутат.

Ранее президент Украины в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры страны. Для защиты еще работающих энергообъектов Зеленский призвал американского лидера сделать все возможное в области укрепления противовоздушной обороны Украины.