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10:08, 12 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский поручил ввести санкции против лидера ликвидированной на Украине партии

Зеленский поручил ввести санкции против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Бойко

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении звания «Герой Украины» депутата Верховной Рады, одного из лидеров запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю изучить основания для введения персональных санкций против политика. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский добавил, что есть два основания для лишения Бойко награды. Во-первых, это может сделать президент страны в том случае, если награжденный осужден за тяжкое преступление. Во-вторых, это возможно при введении персональных санкций.

Фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» ликвидировали 12 мая. До этого, 14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о приостановке деятельности фракции. Сам Бойко после этого заявил, что создаст новую группу, которая будет работать «во благо Украины».

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Алевтина Запольская
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