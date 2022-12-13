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15:23, 13 декабря 2022Культура

Раскрыт предполагаемый сюжет пятой части фильма «Аватар»

Продюсер Ландау сообщил, что в пятой части «Аватара» жители Пандоры отправятся на Землю

Кадр: фильм «Аватар: Путь воды»

Американский кинопродюсер Джон Ландау раскрыл предполагаемый сюжет пятой части фильма «Аватар» и заявил, что в проекте жители Пандоры могут отправиться на Землю. Об этом сообщает Gizmodo.

Кинодеятель поведал, что слышал разговор режиссера франшизы Джеймса Кэмерона о том, что часть событий в картине будет разворачиваться на нашей планете.

«В пятом фильме есть часть истории, в которой герои отправляются на Землю. И мы делаем это, чтобы открыть глаза людям и Нейтири на то, что существует на Земле», — рассказал Ландау.

Продюсер добавил, что жители Пандоры смогут узнать, что Земля — это не только «Корпорация по Освоению Природных Ресурсов» чужой планеты: «Нас определяет выбор, который мы делаем. Не все люди плохие. Не все на’ви хорошие».

Сообщается, что создание пятой части франшизы будет зависеть от кассовых сборов всех предыдущих вышедших частей.

Ранее Джеймс Кэмерон сравнил спецэффекты в «Аватаре 2», мировая премьера которого назначена на 16 декабря этого года, и фильмах Marvel.

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Анастасия Астахова
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