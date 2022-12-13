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09:04, 13 декабря 2022Путешествия

В России продлили режим ограничения полетов на юг страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 21 декабря

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 21 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно размещенной в сети информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 авиагаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В агентстве порекомендовали российским авиаперевозчикам организовывать провоз пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее стало известно, что в 2023 году российские авиакомпании в качестве субсидий на выполнение рейсов по стране получат еще как минимум 25 миллиардов рублей. Кроме того, планируется также выделять средства на поддержку 11 аэропортов юга и центральной части России «в случае продолжения их закрытия».

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Валентина Процкова
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