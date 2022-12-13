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14:40, 13 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили о планах оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране

МВД Белоруссии сообщило о планах оппозиции вернуться в страну для дестабилизации ситуации

Фото: Defence Ministry of Belarus / Reuters

Белорусская оппозиция вместе с военизированным формированием, которое было создано в Польше и Литве, планирует вернуться в республику, чтобы дестабилизировать ситуацию. Об этом заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.

В ведомстве сообщают, что сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) получили данные о создании в Польше и Литве военизированного формирования «Посполитое Рушение» и входящих в него подразделений — «хоругвей».

«Указанные образования, действуя совместно с экстремистскими формированиями "BYPOL", мобилизационный план "Перамога" и "Объединенный переходный кабинет", проводят работу по организации посягательств на территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь», — заявили в МВД.

В ведомстве считают, что, «по замыслу создателей», после подготовки участники формирования, в числе которых будут «беглые преступники, представители диаспор и студенты, обучающиеся за рубежом», вернутся в страну под благовидными предлогами. Позже они сформируют «пятую колонну» для дестабилизации обстановки в стране в период проведения электоральных кампаний в 2024-2025 годах.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) выделила белорусской оппозиции 25 миллионов евро на «развитие гражданского общества» и поддержку ее «демократических устремлений».

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Алевтина Запольская
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