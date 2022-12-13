Миллиардера из Китая задержали по подозрению в подкупе американских чиновников

R&F Properties: миллиардер из КНР Чжан Ли задержан по обвинению в подкупе чиновников в США

Китайский миллиардер, председатель правления и генеральный директор девелоперской компании Guangzhou R&F Properties Чжан Ли задержан в Лондоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в официальном аккаунте компании в китайской социальной сети WeChat.

Отмечается, что Чжан Ли был задержан по «ложному доносу» о подкупе американских чиновников. Якобы он организовал в Китае банкет для руководителей департамента коммунальных служб американского города Сан-Франциско, а также обеспечил их проживанием в отеле. В Guangzhou R&F Properties пообещали принять юридические меры в отношении «доноса».

По информации агентства Reuters, миллиардер был арестован 30 ноября. Ему грозит экстрадиция в США. В настоящее время миллиардер отпущен под залог в 15 миллионов фунтов стерлингов (около 18,4 миллиона долларов) — крупнейший в истории британских судов.

Ранее сообщалось, что защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение британских властей об экстрадиции журналиста в США. 17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему грозит 175 лет заключения.