СК возбудил уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на российской трассе

СК возбудил уголовное дело после ДТП с 17 пассажирами автобуса под Владимиром

Во Владимирской области возбудили уголовное дело после аварии с участием рейсового автобуса, в ней пострадали 14 взрослых и трое детей. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Также правоохранители дадут оценку действиям или бездействию руководства автотранспортного предприятия по соблюдению требований безопасности услуг.

Утром 13 декабря водитель автобуса с 37 пассажирами, двигаясь по маршруту «Владимир — Гусь-Хрустальный», не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. 17 пострадавших госпитализировали.