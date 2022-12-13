Анфиса Чехова раскрыла свои секреты красоты

Телеведущая Чехова уверена, что возраст женщине прибавляют лишний вес и вредные привычки

Лишний вес и вредные привычки — главные враги женщин, так как они лишают ее красоты и прибавляют возраст, уверена телеведущая и блогер Анфиса Чехова. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла свои секреты привлекательности и рассказала, что делать, чтобы оставаться соблазнительной как можно дольше.

Чехова отметила, что стареть боятся все люди, но женщин эта проблема мучает больше, чем мужчин. «Мы боимся лишних морщин, килограммов и седых волос, поэтому при первых признаках увядания ищем способы замедлить этот процесс», — рассказала она.

Телеведущая уверена, что больше всего женщину старит лишний вес. Полнота визуально добавляет возраст и изнашивает организм, сокращая срок «годности» суставов и сосудов. К тому же, по ее словам, лишние килограммы давят в психологическом плане, мешают ощущать легкость и молодость.

Чехова призналась, что много лет боролась с избыточным весом. Похудение необходимо для того, чтобы чувствовать себя здоровой и в расцвете сил, но заниматься им лучше под контролем диетологов.

Второй секрет привлекательной внешности — активность. Если регулярно включать в расписание физические нагрузки, то наладится сон, настроение станет более позитивным, отметила Чехова. К тому же спорт — отличный помощник в борьбе с лишним весом.

Можно уделять упражнениям даже 15-30 минут в день, и это уже принесет большую пользу. Необязательно заставлять себя потеть на изнурительных тренировках в спортзале. Прогулки пешком и зарядка дома отлично помогают держать себя в тонусе Анфиса Чехова телеведущая, блогер

Чехова призналась, что никогда не пренебрегает режимом сна. Она спит по семь-восемь часов в сутки и считает это необходимым для здоровья и нервов минимумом. А просмотр фильма или вечеринку можно перенести на выходные, уверена она.

«Стоит ли говорить, что, если женщина хочет выглядеть молодо, ей нужно избавиться от вредных привычек? Курение ускоряет процесс старения и способствует появлению морщин и пигментации кожи. Она становится тонкой и теряет эластичность», — заявила телеведущая.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что пятым пунктом в ее списке секретов красоты и привлекательности значится психологическое здоровье. Чехова не скрывает, что обсуждает все проблемные вопросы с психологом, прорабатывает свои комплексы. «Недаром говорят, что все болезни от нервов, — подвела итог телеведущая. — Ментальное здоровье нуждается в таком же внимании, как и физическое».

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала неожиданную причину женского ожирения. Она предупредила, что одной из причин набора лишних килограммов может быть грязный воздух.