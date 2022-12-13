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19:05, 13 декабря 2022Экономика

Цена биткоина подскочила

Стоимость биткоина выросла более чем на 5% почти до 18 тысяч долларов за монету

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В ходе торгов во вторник, 13 декабря, стоимость биткоина — самой популярной криптовалюты в мире — поднялась почти до 18 тысяч долларов за монету, прибавив более пяти процентов за день. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko.

В верхней точке цена достигала 17,94 тысячи долларов. На момент написания материала стоимость криптовалюты немного опустилась, до 17,6 тысячи долларов. Причем с начала года биткоин подешевел более чем в два раза с максимальной отметки в 47 тысяч долларов.

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Цена криптовалюты подскочила на фоне публикации статистики о росте потребительских цен в США — годовая инфляция в стране продолжила замедляться, достигнув в ноябре отметки в 7,1 процента после 7,7 процента в октябре. Месячный рост цен перестал разгоняться вопреки ожиданиям аналитиков. На выход отчетности ростом отреагировали золото и серебро, а также фьючерсы на S&P500.

Биткоин начал расти после резкого падения в начале ноября. Тогда стоимость криптовалюты опустилась ниже 18 тысяч долларов за монету впервые с 2020 года. Обвал самой популярной криптовалюты был связан с желанием крупнейшего игрока на рынке — Binance — заключить сделку с криптобиржей FTX, которая через несколько дней обанкротилась. Это событие привело к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют и стало крупнейшим банкротством в индустрии в этом году.

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Мария Грушко
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