Россиянам и белорусам запретили покупку игры Diablo IV

DTF: игра Diablo IV не будет доступна для покупки россиянам и белорусам

Четвертая часть культовой игры Diablo не будет доступна для покупки на российских и белорусских аккаунтах. Об этом сообщает издание DTF.

Релиз четвертой части запланирован на июнь 2023 года. На то, что Diablo IV заблокирована для предзаказа и не отображается в приложении Battle.net, обратили внимание пользователи сети. Отмечается, что скачать игру с помощью VPN не получится, поскольку сервис ввел запрет и тщательно проверяет страну регистрации аккаунта.

В марте компания Activision Blizzard объявила о приостановке продаж своих игр в России. Сейчас Blizzard проходит сделку по переходу в Microsoft. Однако в Microsoft отказались назвать сроки приобретения производителя видеоигр.