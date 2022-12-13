Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:16, 13 декабря 2022Наука и техника

Россиянам и белорусам запретили покупку игры Diablo IV

DTF: игра Diablo IV не будет доступна для покупки россиянам и белорусам

Фото: Blizzard Entertainment

Четвертая часть культовой игры Diablo не будет доступна для покупки на российских и белорусских аккаунтах. Об этом сообщает издание DTF.

Релиз четвертой части запланирован на июнь 2023 года. На то, что Diablo IV заблокирована для предзаказа и не отображается в приложении Battle.net, обратили внимание пользователи сети. Отмечается, что скачать игру с помощью VPN не получится, поскольку сервис ввел запрет и тщательно проверяет страну регистрации аккаунта.

В марте компания Activision Blizzard объявила о приостановке продаж своих игр в России. Сейчас Blizzard проходит сделку по переходу в Microsoft. Однако в Microsoft отказались назвать сроки приобретения производителя видеоигр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Зеленский перечислил три шага для наступления мира на Украине
В США заявили о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС
В России приняли ГОСТ для электросамокатов и моноколес
Коты помешали работе Starlink на Украине
Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро
Испанские компании получат миллионы за сокращение рабочей недели
Сотрудник банка снял 400 видео под юбками женщин и одного мужчины
Россиянам рассказали о последствиях позднего выхода на песнию
Мошенническую схему с магическими амулетами раскрыли в Москве
Маск назвал причину блокировки аккаунта Трампа в Twitter
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.