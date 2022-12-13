Кириенко раскрыл число отправившихся в зону СВО добровольцев ОНФ

Кириенко заявил, что более 150 активистов ОНФ отправились добровольцами в зону СВО

Более 150 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились в качестве добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Такое число во вторник, 13 декабря, раскрыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Его слова передает ТАСС.

Он поблагодарил участников организации, решивших туда поехать, а также выразил признательность волонтерам, которые шли следом за военнослужащими, «вытаскивая детей из подвалов, раздавая гуманитарную помощь, рискуя своей жизнью». Кириенко отметил, что эти люди «спасли без преувеличения тысячи людей».

Ранее в декабре Кириенко вручил орден Мужества предпринимателю из Челябинска Юрию Гагарину, который стал добровольцем с началом специальной военной операции России на Украине. Награждение состоялось на церемонии закрытия форума «Мы вместе» в «Манеже».