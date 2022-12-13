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09:05, 13 декабря 2022Наука и техника

Тайвань увеличит огневую мощь «убийц авианосцев»

SCMP: вторая партия корветов Tuo Chiang ВМС Тайваня получит восемь ракет Hsiung Feng III

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Тайвань увеличит огневую мощь корветов типа Tuo Chiang, которые называют «убийцами авианосцев». Новая партия кораблей, которые построят для Военно-морских сил (ВМС) Китайской Республики, получит больше противокорабельных ракет, пишет South China Morning Post (SCMP).

Строительство второй партии корветов начнут в 2023 году, а к 2026 году корабли планируют передать ВМС Тайваня. В новых корветах увеличат количество сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет (ПКР) Hsiung Feng III с четырех до восьми. Также они будут нести четыре ракеты Hsiung Feng II.

В отчете Минобороны Тайваня говорится, что огневую мощь кораблей увеличат из-за «постоянно растущих угроз» со стороны кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и дальнобойности китайских ракет корабельного базирования.

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Ракеты Hsiung Feng III развивают скорость более 3000 километров в час. Дальность сверхзвуковой ПКР составляет 160 километров. Отмечается, что ПКР Hsiung Feng II может поражать цели на дистанции до 140 километров. Также корветы этого типа несут зенитные ракеты, зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS, орудие калибра 76 миллиметров и пулеметы.

В ноябре Китай впервые показал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету YJ-21. Главный редактор канадского военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан заявил SCMP, что цель демонстрации — предупредить США, чтобы они не вмешивались в планы Пекина вернуть Тайвань.

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Даниил Иринин
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