Внешность Анджелины Джоли на фото папарацци напугала фанатов

Актриса Анджелина Джоли попала в объектив папарацци в Лос-Анджелесе и напугала фанатов

Внешность голливудской актрисы Анджелины Джоли на фото папарацци напугала фанатов. Соотвествующие кадры и комментарии приводит издание Daily Mail.

Отмечается, что 47-летняя знаменитость попала в объектив уличных фотографов во время шопинга вместе со своей 17-летней дочерью Захарой в Лос-Анджелесе, США. На Джоли были черное пальто люксового бренда Burberry и широкие брюки, а также солнцезащитные очки. Образ она дополнила стеганой сумкой.

Поклонники озадачились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Все еще думаете, что она самый привлекательный и красивый человек в мире? Нет», «Внешний вид под названием "всегда готова к похоронам"», «Где былая красота? Постарела за последнее время», «Что она сделала со своим лицом?» — высказывались они.

В октябре 2021 года Анджелина Джоли появилась на публике и подверглась критике в соцсетях из-за внешнего вида. Знаменитость посетила премьеру фильма «Вечные», которая состоялась в Риме, вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Папарацци сняли ее на красной ковровой дорожке в серебристом платье длины макси люксового бренда Atelier Versace. Ее наряд дополняло несколько украшений. На размещенных кадрах были видны наращенные волосы звезды.