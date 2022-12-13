Глава российского региона рассказал о ночном обстреле со стороны ВСУ

Глава Брянской области Богомаз сообщил, что ВСУ ночью обстреляли город Клинцы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли город Клинцы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что выпущенный по городу снаряд ВСУ был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — сообщил Богомаз.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли хутор Панков в Белгородской области, а до этого обстрелу подверглось село Гуево Суджанского района Курской области.