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10:02, 13 декабря 2022Россия

Глава российского региона рассказал о ночном обстреле со стороны ВСУ

Глава Брянской области Богомаз сообщил, что ВСУ ночью обстреляли город Клинцы

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли город Клинцы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что выпущенный по городу снаряд ВСУ был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — сообщил Богомаз.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли хутор Панков в Белгородской области, а до этого обстрелу подверглось село Гуево Суджанского района Курской области.

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Марк Леонов
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