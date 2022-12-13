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09:14, 13 декабря 2022Россия

В Крыму призвали сформировать трибунал по преступлениям Зеленского

Глава крымского парламента Константинов предложил созвать трибунал для суда над Зеленским

Фото: Juan Medina / Reuters

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов призвал сформировать трибунал для осуждения преступлений президента Украины Владимира Зеленского. Его комментарий приводит РИА Новости.

По мнению Константинова, действующий украинский президент должен ответить по всей строгости закона за свои преступные деяния, поскольку они не имеют срока давности.

Он подчеркнул, что в Крыму готовы приложить все усилия для организации этого трибунала. По словам Константинова, на скамье подсудимых должны оказаться и те, кто поддерживает «преступления киевской банды».

В конце ноября глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на слова властей Украины об эфире из Ялты фразой «где будет Украина?».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что через полгода поедет в Ялту, откуда он собрался провести прямое включение. В ответ на это Аксенов вспомнил похожие слова бывшего министра обороны Украины Валерия Гелетея, который говорил о параде Вооруженных сил Украины в Севастополе.

Кроме того, слова Подоляка прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, выйти в прямой эфир из Ялты представители украинских властей могут разве что из СИЗО.

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Анна Щербакова
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