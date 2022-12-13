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13:25, 13 декабря 2022Путешествия

Россиянам назвали востребованные вакансии на любимом курорте богачей

TourDom: на Мальдивах требуются официанты, хостес и батлеры, владеющие английским языком

Фото: Shutterstock

В туристической отрасли на Мальдивских островах востребованы официанты, массажисты, ресепшионисты и инструкторы по дайвингу и йоге. Актуальные вакансии на курорте богачей россиянам назвал портал TourDom.

Также есть потребность в хостесе и в батлере — сотрудники помогают постояльцам отелей решать их ежедневные запросы. Для соискателей необходим уровень владения английским языком на уровне B1-B2 — документального разрешения не требуется, однако собеседование будет проходить на английском. Отмечается, что опыт и профессионализм учитывается в первую очередь, а пол, возраст и внешность «особого значения не имеют».

«Лично я отработала два контракта по полгода каждый в отелях JW Marriott и Amilla. Зарплата там складывается из оклада, плюс сервисный сбор и чаевые. В низкий сезон бывает выходит до тысячи долларов (62 тысячи рублей), в высокий может и больше двух тысяч долларов (125 тысяч рублей), зависит от отеля. При этом проживание, питание, медицинская страховка, а также перелет в обе стороны за счет работодателя», — рассказала подписчица портала в Telegram-канале.

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Девушка также поделилась, что сотрудники отеля живут в общежитии, обычно в комнатах по три-четыре человека. Отсутствие дополнительных трат на курорте позволяет накопить за контракт хорошую сумму. Договор чаще всего подписывают на год или два (с возможностью отпуска через год). «Бывает, что отели ищут на полгода сотрудников, например, только на период высокого сезона или как в пандемию — с подстраховкой того, как бы не закрыли опять границы», — добавила она.

В августе сообщалось, что на Мальдивах открывается вакансия мечты для путешественников — продавец в книжном магазине на роскошном курорте Soneva Fushi. Кандидату предоставляется проживание на вилле по системе «все включено», бесплатное питание, а также возможность посещать тренажерный зал, спа-центр и частный пляж для персонала.

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Дарья Рыбак
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