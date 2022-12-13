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14:45, 13 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о поражении семи пунктов управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении семи пунктов управления ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска поразили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка Харьковской области, Георгиевка, Водяное в Донецкой народной республике (ДНР) и Желтая Круча в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, также нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 172-х районах.

В Минобороны уточнили, что с начала проведения спецоперации уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 396 зенитных ракетных комплексов, а также 7087 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные на купянском направлении уничтожили более 40 бойцов ВСУ. Украинских военных удалось уничтожить благодаря ударам российской артиллерии по позициям ВСУ и иностранных наемников. Противник также потерял две бронированные машины и четыре авто.

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Сергей Истомин
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