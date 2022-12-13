В Казахстане захотели ввести ответственность за дискредитацию армии

Минобороны Казахстана предложило ввести ответственность за дискредитацию ВС страны

В Казахстане захотели ввести административную и уголовную ответственность за фейки об армии в «особый период». Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

С таким предложением выступило министерство обороны республики. Ведомство планирует ввести наказание за распространение заведомо ложной, недостоверной и деструктивной информации, которая дискредитируют вооруженные силы (ВС) страны, подрывает ее безопасность и обороноспособность.

Уточняется, что под «особым» понимается кризисный период, который вводится высшим руководством на всей территории или части государства.

«Как показывает мировой опыт, особому периоду предшествует фаза активного информационного воздействия на население (информационная война), в которой распространяется информация, нацеленная на деморализацию гражданского общества и личного состава вооруженных сил», — говорится в сообщении оборонного ведомства и уточняется, что предлагаемые изменения направлены на урегулирование действий СМИ и пользователей соцсетей для обеспечения общественной безопасности.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о российских вооруженных силах. Уголовный кодекс РФ дополнился статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до полутора миллиона рублей.