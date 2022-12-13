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18:48, 13 декабря 2022Россия

В Мелитополе уточнили мощность взрывов на мосту

Балицкий: мощность каждого взрыва на мосту в Мелитополе составила 15-20 кг тротила

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале уточнил мощность взрывов на мосту под Мелитополем.

«По данным экспертов, мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Хочу акцентировать, что диверсия, которую совершили преступники киевского режима, никак не повлияла на движение грузов, стратегического значения мост не имеет, и [это] не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона», — заявил он.

По его словам, службы приступили к обустройству объездной дороги к селу Константиновка Мелитопольского района, где произошел инцидент. Балицкий добавил, что временная объездная дорога будет введена в эксплуатацию в течение двух недель.

Кроме того, Балицкий сообщил, что сейчас следствие устанавливает причастных к диверсии, их обещают наказать по всей строгости закона.

Ранее стало известно о подрыве моста около Мелитополя. Власти области назвали произошедшее терактом и заявили, что за взрывы ответственны украинские военные.

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Алевтина Запольская
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