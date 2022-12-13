Оценено снижение интереса россиян к новостройкам

ЦИАН: спрос на новостройки в 2022 году оказался на 26 процентов ниже, чем в 2021-м

Потенциальный спрос россиян на новостройки по итогам 2022 года оказался на 26 процентов ниже, чем в 2021-м. Динамику интереса к этому типу жилья оценили аналитики ЦИАН в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам специалистов, в первые два месяца текущего года число просмотров объявлений с объектами на первичном рынке было сопоставимо со значениями 2021-го, но в конце февраля спрос резко снизился — на 12 процентов за последнюю неделю. В начале марта интерес к новостройкам показал частичное восстановление за счет желающих сохранить сбережения инвесторов в недвижимость и ипотечников, стремившихся получить кредиты на старых условиях. После резкого повышения ключевой ставки в конце февраля рыночные ставки также существенно выросли и практически достигли запретительного уровня.

С апреля по середину июля 2022 года спрос на новые квартиры снова снижался. С середины лета в России перезапустили программу льготной ипотеки на новостройки — интерес к ним оживился, но снизился в конце сентября на фоне нестабильной геополитической ситуации. За неделю снижение числа запросов достигло 23 процентов, а в годовом выражении спрос упал в два раза. Новое восстановление спроса началось во второй декаде октября, уточнили в ЦИАН.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что темпы роста цен на вторичное жилье в России в 2022 году оказались в 2,5 раза ниже, чем в 2021-м. По данным специалистов, в 2021 году средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке увеличилась в среднем на 26 процентов, до 97 тысяч рублей. В 2022-м рост цен замедлился — с апреля цены стагнируют и поднялись с этого периода на 1,3 процента. По предварительным итогам года, стоимость «квадрата» выросла на 10 процентов, до 106,7 тысячи рублей.