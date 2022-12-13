Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения

NYT: экс-миллиардера и основателя FTX Бэнкмана-Фрида обвинили в мошенничестве и заговоре

Обваливший крипторынок бывший миллиардер и основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, задержанный ранее на Багамских островах по запросу властей США, обвиняется ими по ряду статей, среди которых мошенничество, заговор и отмывание денег. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, Бэнкман-Фрид обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег.

Отмечается, что экс-глава криптовалютной биржи стал единственным связанным с FTX лицом, кому были предъявлены обвинения. В прокуратуре США официально отказались комментировать изданию сообщение о предъявленных Бэнкману-Фриду обвинениях.

Ранее прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбен Уильямс сообщил, что Сэм Бэнкман-Фридбыл был задержан в понедельник, 12 декабря, на Багамских островах по запросу властей США. До этого Сэм Бэнкман-Фрид отказался считать себя мошенником.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности, сообщала The New York Times. Это событие привело к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют и стало крупнейшим банкротством в индустрии в этом году.