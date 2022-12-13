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15:04, 13 декабря 2022Мир

В МИД прокомментировали отказ премьера Индии посетить Россию

В МИД РФ назвали недопониманием сообщения об отказе премьера Индии Моди посетить Россию

Фото: Oded Balilty / Reuters

Замглавы МИД России Андрей Руденко назвал недопониманием сообщения об отказе премьера Индии Нарендры Моди посетить Россию. Об этом он заявил на полях Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил [пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», — сказал он.

Ранее власти Индии прокомментировали отказ индийского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что Моди принял соответствующее решение после того, как Путин якобы пригрозил применить ядерное оружие на Украине.

До этого в Кремле также заявили, что главы России и Индии не планировали встречу до конца 2022 года.

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Анастасия Заикина
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