Стало известно о завершении в США консультаций о передаче Украине ЗРК Patriot

CNN: Пентагон и Байден на этой неделе могут одобрить передачу Киеву ЗРК Patriot

США завершают консультации по вопросу отправки Вооруженным силам Украины (ВСУ) систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и могут объявить о своих планах уже на этой неделе, передает американский телеканал CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников.

Источники сообщили, что проекты по поставке Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Вашингтоне уже готовы, но сначала их еще должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин. После этого документ поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену. «Администрация Байдена завершает подготовку планов по отправке ПРО Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе», — допустил телеканал.

В случае утверждения проекта в министерстве обороны и президентом США, комплексы поступят к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней, уточнили источники.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни Польша и ФРГ развернут немецкие ЗРК Patriot на границе с Украиной.