В Дагестане три человека погибли по дороге на свадьбу

В Карабудахкентском районе Дагестана три человека погибли в ДТП по дороге на свадьбу

В Карабудахкентском районе Дагестана три человека погибли в ДТП по дороге на свадьбу. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным министерства, авария произошла в понедельник, 12 декабря, на трассе Манас—Сергокала—Первомайское. 19-летний житель Дагестана за рулем Lada, которая ехала в составе свадебного кортежа, пытался совершить обгон и столкнулся на встречной полосе с Mercedes, за рулем которого был 39-летний россиянин.

Погиб 19-летний водитель Lada, на месте аварии скончались также двое его пассажиров 19 и 20 лет. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

В августе Цунтинском районе Дагестана во время свадьбы при обрушении бетонной площадки и лестничной конструкции в доме погибла 59-летняя женщина, еще 31 человек пострадал, 18 из них госпитализировали.

До этого свадьба в Карачаево-Черкесской Республике закончилась убийством гостя из-за танца с невестой. Пострадавший скончался в больнице Черкесска, не приходя в сознание.