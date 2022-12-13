Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 13 декабря 2022Россия

В Дагестане три человека погибли по дороге на свадьбу

В Карабудахкентском районе Дагестана три человека погибли в ДТП по дороге на свадьбу

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

В Карабудахкентском районе Дагестана три человека погибли в ДТП по дороге на свадьбу. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным министерства, авария произошла в понедельник, 12 декабря, на трассе Манас—Сергокала—Первомайское. 19-летний житель Дагестана за рулем Lada, которая ехала в составе свадебного кортежа, пытался совершить обгон и столкнулся на встречной полосе с Mercedes, за рулем которого был 39-летний россиянин.

Погиб 19-летний водитель Lada, на месте аварии скончались также двое его пассажиров 19 и 20 лет. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

В августе Цунтинском районе Дагестана во время свадьбы при обрушении бетонной площадки и лестничной конструкции в доме погибла 59-летняя женщина, еще 31 человек пострадал, 18 из них госпитализировали.

До этого свадьба в Карачаево-Черкесской Республике закончилась убийством гостя из-за танца с невестой. Пострадавший скончался в больнице Черкесска, не приходя в сознание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российского корреспондента задержали на границе с Косово
Армения провела внеочередное заседание Совбеза
Росгвардейцы нашли в доме полковника СБУ в ЛНР документы и аппаратуру
Роскомнадзор попросили проверить возможность разблокировать Twitter
Российские власти определились c ответом на нефтяной потолок цен
В России выявили 5977 случаев коронавируса
Инстасамку обокрали после концерта в Караганде
Годовалый ребенок упал с пяти метров на бетонный пол и отделался синяками
Начался суд над генералом ФСИН по делу об откатах после заявления любовницы
В России объяснили большие потери ВФУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.