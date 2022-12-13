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13:24, 13 декабря 2022Россия

В Кремле рассказали о постоянном общении Путина и Си Цзиньпина

Песков: президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно общаются
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно общаются. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он также отметил, что Кремль своевременно сообщит, когда и при каких обстоятельствах состоится общение глав двух государств.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в последних числах декабря. Отмечалось, что скорее всего переговоры пройдут в режиме видеоконференцсвязи.

1 октября Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования республики и назвал его дорогим другом. В 2019 году Си Цзиньпин также называл Путина своим лучшим другом.

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Варвара Кошечкина
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