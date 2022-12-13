Российские войска пресекли контратаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило о пресечении контратак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресекли контратаки трех штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 13 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что штурмовые группы ВСУ собирались контратаковать из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка, которые находятся в Донецкой народной республике (ДНР).

«Потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что российские Вооруженные силы (ВС) применили новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» для удара по укрепрайону украинских сил на марьинском направлении. На опубликованных кадрах видно успешное поражение позиций противника реактивными снарядами калибра 122 миллиметра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.