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23:23, 13 декабря 2022Мир

США не нашли доказательств использования Украиной помощи в противозаконных целях

В Пентагоне заявили, что не нашли доказательств незаконного использования Украиной помощи

Фото: Pixabay

США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия информации, которая бы указывала на какое-либо на переориентирование украинской помощи на незаконные цели», — сказал он, добавив, что результаты на поле боя говорят сами за себя.

Минобороны США ранее сообщало, что на Украину отправили инспекторов для контроля за целевым применением передаваемых ей вооружений и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что страны-участницы НАТО столкнулись с серьезным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за масштабной военной помощи Украине. Сейчас западным военно-промышленным комплексом (ВПК) предпринимаются попытки возобновить и наладить производство вооружений под гарантии обязательной востребованности, которая вызвана конфликтом на Украине.

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Марина Совина
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