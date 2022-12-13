США не нашли доказательств использования Украиной помощи в противозаконных целях

В Пентагоне заявили, что не нашли доказательств незаконного использования Украиной помощи

США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия информации, которая бы указывала на какое-либо на переориентирование украинской помощи на незаконные цели», — сказал он, добавив, что результаты на поле боя говорят сами за себя.

Минобороны США ранее сообщало, что на Украину отправили инспекторов для контроля за целевым применением передаваемых ей вооружений и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что страны-участницы НАТО столкнулись с серьезным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за масштабной военной помощи Украине. Сейчас западным военно-промышленным комплексом (ВПК) предпринимаются попытки возобновить и наладить производство вооружений под гарантии обязательной востребованности, которая вызвана конфликтом на Украине.