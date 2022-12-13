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14:06, 13 декабря 2022Моя страна

В Пскове пройдет международный фольклорный фестиваль

В Пскове состоится международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» пройдет в Пскове 15-16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На нескольких площадках выступят коллективы из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей, Забайкальского края и Белоруссии. В первый день празднования в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова выступит фольклорный ансамбля «Комонь». Официальное открытие состоится 15 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Гостей праздника ждут хороводы, народные танцы и игры. Главные мероприятия «Золотых родников» запланированы на 16 декабря.

Фестиваль «Золотые родники» проходит с 2000 года в разных муниципальных образованиях Псковской области.

В августе в Воронеже был организован XIV всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая». Фестиваль принял свыше 650 участников, среди которых около 150 мастеров народных промыслов и более 500 певцов.

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Алина Гончарова
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