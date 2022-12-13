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21:27, 13 декабря 2022Россия

Путин назвал главное оружие россиян против лжи

Путин назвал твердые знания и любовь к России главным оружием против лжи
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил, что твердые знания, правда и любовь к своей стране всегда будут главным оружием россиян против дезинформации. Об этом он рассказал в видеообращении по случаю 75-летия Российского общества «Знание», которое опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, общество вносит весомый вклад в развитие государства. «Рассчитываю, что ваш вклад в национальное, суверенное развитие РФ, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти», — подчеркнул политик.

Одно из направлений работы организации — защита правды о предках и об «испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину», уточнил глава государства. «Нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», — назвал главное преимущество россиян президент.

Ранее Путин заявил, что попытки ряда стран переписать мировую историю становятся все агрессивнее. Целью подобных действий, считает глава государства, является разобщение российского общества и ослабление страны.

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Марина Совина
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