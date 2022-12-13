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17:16, 13 декабря 2022Россия

Кремль отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года

Песков заявил, что о выводе войск с Украины до конца 2022 года не может идти и речи

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

О выводе вооруженных сил РФ с территории Украины до конца года не может быть и речи. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, киевские власти должны принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время.
«Реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты в результате референдумов», — пояснил Песков.

В ноябре Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова завершить спецоперацию на Украине после достижения ее целей. Официальный представитель Кремля заметил, что завершить специальную военную операцию (СВО) можно было бы при помощи мирных переговоров, однако сейчас это невозможно из-за позиции украинской стороны.

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Варвара Кошечкина
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