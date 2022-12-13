В российском регионе появятся звание и выплаты для ремесленников

Ремесленники Красноярского края получат звания и государственные выплаты

В Красноярском крае депутаты регионального заксобрания одобрили учреждение нового звания «Мастер художественных народных ремесел Красноярского края», а также выплаты ремесленникам. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

«Новое звание позволит отмечать на высшем уровне заслуги мастеров и выплачивать им единовременное материальное вознаграждение в размере 115 тысяч рублей», — заявил глава краевого Минкульта Аркадий Зинов.

В регионе трудятся более 500 специалистов в различных отраслях. Среди них есть резчики по дереву и кости, мастера по вышивке, ковке, выделке кожи и валянию. Все они занимают важное место в культуре, однако творят индивидуально и не имеют финансовой поддержки от государства.

Звание можно будет присваивать десяти мастерам ежегодно. Для получения необходимо будет сохранять основы традиционного народного художественного творчества, участвовать в выставках, а также передавать свои знания другим.

Ранее российский фольклорист и исследователь якутской культуры Андрей Саввин впервые в истории описал традиционное гончарное искусство якутов и его связь с народными ритуальными верованиями.