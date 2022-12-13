Живущий в России испанец перечислил перенятые им у русских приятные привычки

Переехавший в Сибирь испанец рассказал блогеру «Яндекс.Дзен», что перестал экономить воду

Переехавший в Сибирь испанец Мануэль перечислил, какие приятные привычки русских ему пришлось перенять за полгода жизни в России. Его слова передала российская тревел-блогерша в своем личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на «Яндекс.Дзен».

Знакомый автора блога рассказал, что в Испании принято ходить за разными продуктами в разные магазины, так как испанцы тщательно относятся к выбору продуктов, которые «обязательно нужно самому пощупать». В России же он стал относиться к еде намного проще — закупаться в ближайшем к дому магазине сразу на наделю-две вперед. Также, по его словам, он был «просто шокирован», что в его новой съемной квартире не нужно экономить на воде и электроэнергии.

«Поначалу я все равно экономил воду по привычке, а теперь у меня новая привычка — принимаю ванну каждый день! Хотя в Испании все пользуются только душем. Думаю, что я накупался на пару лет вперед», — признался в появившейся привычке знакомый россиянки.

Еще одна привычка, которую перенял Эмануэль — ранний ужин в 19-20 часов. Испанец объяснил, что на родине он обычно садится за стол после 21:00. Кроме того, в России ему пришлось привыкать к пунктуальности: если в Испании задержка от 30 минут до 1,5 часа считается нормальной, то у россиян «опоздание на минуту приравнивается к позору».

«Последняя привычка, которой Мануэль научился у русских — это много работать, даже в обед. Теперь у него нет сиесты, когда можно посидеть на солнечной веранде, пропустить бокальчик апероля с друзьями. Зато есть много дел, которые надо вовремя успеть сделать в строго отведенное рабочее время», — добавила тревел-блогерша.

В ноябре путешествующая по Италии российская тревел-блогерша назвала отличия итальянцев от русских, которым удивилась больше всего. Например, несмотря на то, что итальянцы любят пить вино, ликеры и апероль в качестве аперитива, они употребляют алкоголь в небольших количествах.