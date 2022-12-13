Россиянам назвали способ распознать манипуляцию в соцсетях

Психолог объяснила, как отличить манипуляцию в соцсетях от искренних постов

Россиянам объяснили, как отличить манипуляцию в сети от искренних постов. Часто пользователи прибегают к так называемому сэдфишингу — они публикуют в социальных сетях грустные истории и жалобы на жизнь для привлечения внимания новой аудитории. Способ распознать манипулятивные посты «Ленте.ру» назвала психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф» Юлия Кузнецова.

«Иногда сэдфишинг становится инструментом манипуляции аудиторией. Например, для увеличения известности: печальные публикации привлекают внимание новой аудитории — количество подписчиков увеличивается или наступает новая волна популярности», — пояснила психолог.

По ее словам, в некоторых ситуациях отличить манипулятивный сэдфишинг от крика о помощи почти невозможно. «В этом случае нужно опираться на собственные ощущения: "Хочу и готов ли я сейчас поддержать человека, выложившего грустную публикацию?". Однако, если для автора прибегать к сэдфишингу становится некоторой нормой, приобретает регулярность, то можно предположить, что сэдфишинг превратился в инструмент манипуляции», — указала специалист.

Кузнецова также добавила, что иногда постинг грустных историй в соцсетях может свидетельствовать о наличии более серьезного состояния, чем простая печаль. «В отдельных случаях он может сопровождать такие состояния как, например, депрессия или биполярное расстройство», — предупредила психолог.

Ранее россиянам дали советы по борьбе с кибербуллингом. По рекомендациям специалистов, в таких случаях следует сохранять все доказательства травли, а также менять настройки конфиденциальности в соцсетях.