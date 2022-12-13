Певица показала страшные последствия самодельного маникюра

Американская певица Лора Дэвис применила новый лак и показала слоящиеся желтые ногти

Американская кантри-певица Лора Дэвис показала страшные последствия самодельного маникюра с использованием нового средства. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 13,3 тысячи подписчиков.

В серии роликов исполнительница рассказала, что произошло с ее ногтями после применения укрепляющего гель-лака. «На протяжении последних шести-семи лет я самостоятельно делаю маникюр. Недавно я открыла для себя лаки BIAB и наносила их на ногти примерно полгода. Я заметила, что последние две-три недели мои ногти выглядят не лучшим образом», — поведала Дэвис в одном из постов.

Далее девушка продемонстрировала зрителям толстые слоящиеся ногти, которые приобрели желто-зеленый оттенок. Пользователи сети удивились их состоянию и дали певице рекомендации по решению проблемы. «Я — мастер маникюра. Это аллергическая реакция. Тебе нужно снять гель, коротко обрезать ногти и постоянно увлажнять их маслом. Со временем все пройдет», «Однажды со мной случилось то же самое. Оказалось, что это инфекция! Сходи к доктору, возможно, тебе пропишут антибиотики», — писали они.

В последующих видео Дэвис поблагодарила подписчиков за советы и отметила, что они помогли ей постепенно избавиться от недуга. Кроме того, каждую неделю американка публиковала новые ролики, показывая результаты лечения. Согласно датам их публикации, на частичное восстановление ногтевой пластины ей потребовалось более двух месяцев.

В августе стало известно о блогерше, которая ходила с наращенными ногтями на протяжении двух лет. Она выяснила, что столкнулась с так называемым синдромом зеленых ногтей — инфекцией, которую вызывают бактерии рода Pseudomonas.