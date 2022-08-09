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Девушка два года ходила с наращенными ногтями и показала страшные последствия

Блогерша Ваня Фернандес два года наращивала ногти и столкнулась с синдромом зеленых ногтей

Кадр: @vaniafernandes

Блогерша ходила с наращенными ногтями на протяжении двух лет и показала страшные последствия, которые оказал маникюр на ее здоровье. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Пользовательница сети Ваня Фернандес рассказала, что регулярно наращивала ногти в салоне красоты акрилом — материалом, который пользуется популярностью во всем мире. Однако после последнего посещения мастера она обнаружила зеленую точку неизвестного происхождения на одном из своих натуральных ногтей.

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По словам девушки, вскоре она выяснила, что столкнулась с так называемым синдромом зеленых ногтей — инфекцией, которую вызывают бактерии рода Pseudomonas. «Я разрыдалась», — призналась она в видео, несмотря на то, что данный недуг обычно проходит безболезненно. Публикация набрала более четырех миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев.

Известно, что синдром зеленых ногтей поддается лечению с помощью приема антибиотиков, который врачи назначают на срок от одного до четырех месяцев. Помимо этого, медики обрезают отслоившуюся часть ногтя и предупреждают пациентов о невозможности посещать маникюр на время терапии.

В ноябре 2021 года мастер маникюра назвала главные ошибки в подстригании ногтей в домашних условиях. Мэдди Руки призвала читателей отказаться от маникюрных ножниц и укорачивать длину ногтей исключительно с помощью пилки. При этом во время подпиливания Руки посоветовала не совершать непрерывные движения из стороны в сторону, поскольку таким образом на ногтевой пластине образуются трещины.

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Майя Пономаренко
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