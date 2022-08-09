Девушка два года ходила с наращенными ногтями и показала страшные последствия

Блогерша Ваня Фернандес два года наращивала ногти и столкнулась с синдромом зеленых ногтей

Блогерша ходила с наращенными ногтями на протяжении двух лет и показала страшные последствия, которые оказал маникюр на ее здоровье. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Пользовательница сети Ваня Фернандес рассказала, что регулярно наращивала ногти в салоне красоты акрилом — материалом, который пользуется популярностью во всем мире. Однако после последнего посещения мастера она обнаружила зеленую точку неизвестного происхождения на одном из своих натуральных ногтей.

По словам девушки, вскоре она выяснила, что столкнулась с так называемым синдромом зеленых ногтей — инфекцией, которую вызывают бактерии рода Pseudomonas. «Я разрыдалась», — призналась она в видео, несмотря на то, что данный недуг обычно проходит безболезненно. Публикация набрала более четырех миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев.

Известно, что синдром зеленых ногтей поддается лечению с помощью приема антибиотиков, который врачи назначают на срок от одного до четырех месяцев. Помимо этого, медики обрезают отслоившуюся часть ногтя и предупреждают пациентов о невозможности посещать маникюр на время терапии.

В ноябре 2021 года мастер маникюра назвала главные ошибки в подстригании ногтей в домашних условиях. Мэдди Руки призвала читателей отказаться от маникюрных ножниц и укорачивать длину ногтей исключительно с помощью пилки. При этом во время подпиливания Руки посоветовала не совершать непрерывные движения из стороны в сторону, поскольку таким образом на ногтевой пластине образуются трещины.

