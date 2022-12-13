«Садовод» отреагировал на сообщения о запертых охраной в подвале рынка детях

Руководству «Садовода» неизвестно о насильном удержании охраной подростков в подвале

Руководство «Садовода» не знает об удержании охраной в подвале рынка двоих подростков по подозрению в краже. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала представительница торгового комплекса. По ее словам, обращений от сотрудников «Садовода» или родителей не поступало.

«Нет. Первый раз слышу», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Об удержании подростков на территории рынка сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». В посте утверждается, что родители забили тревогу и обратились в полицию после пропажи двух мальчиков 14 и 15 лет. По данным канала, оказалось, что четверо охранников закрыли детей в подвале и не отпускали, заподозрив их в воровстве. «Осторожно, Москва» сообщает, что полиция проверяет охрану «Садовода».

«Лента.ру» обратилась в пресс-службу московского МВД. Представители ведомства заявили, что информации о таком инциденте нет.

«В пресс-службу таких данных не поступало. По крайней мере за сегодня и вчера сведений о таких прецедентах нам не поступало», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что московский одиннадцатиклассник получил огнестрельное ранение в Кузьминском лесопарке.

