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22:21, 13 декабря 2022Мир

Экс-президента Франции потребовали приговорить к трем годам тюрьмы условно

AFP: генпрокуратура Франции запросила для экс-президента Саркози три года условного срока
Николя Саркози

Николя Саркози. Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего президента страны Николя Саркози по апелляции к трем годам заключения условно по «делу о прослушке», передает AFP.

Отмечается, что прокуратура попросила Апелляционный суд Парижа приговорить Саркози и двух других фигурантов к трем годам условного срока. Кроме экс-президента фигурантами дела являются адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

Предполагается, что судебный процесс продолжится до 16 декабря. Апелляционный процесс по этому делу начался 5 декабря в Париже, апелляцию подали все три фигуранта.

В сентябре 2021 года суд Парижа приговорил Николя Саркози к одному году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. В свою очередь экс-президент заявил о намерении до конца отстаивать свою невиновность. «Я решил обжаловать приговор и пойду до конца в этом деле, которое касается не только меня лично», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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