Женщина убила отчима из-за заставки на компьютере с ее обнаженным фото

В США женщина нашла свои обнаженные фото у отчима на компьютере и убила его

Жительница американского города Сан-Диего, штат Калифорния, задушила отчима пакетом после того, как нашла свое обнаженное фото на заставке его компьютера. Об этом сообщает Daily Star.

64-летний Томас Мерриман был отчимом 39-летней Джейд Дженкс. Мать женщины развелась с Мерриманом в 2008 году, так как не выдержала домашнего насилия с его стороны. Дженкс убиралась в квартире Мерримана и нашла несколько своих украденных обнаженных фото. Одна из этих фотографий использовалась в качестве скринсейвера на его компьютере.

Находка шокировала американку. По версии обвинения, она решила убить бывшего отчима и опоила его снотворным, затем связала и задушила полиэтиленовым пакетом. Во время совершения преступления женщина попросила помощи у друзей. Друг Дженкс Адам Сипляк заявил, что Дженкс просила его помочь занести Мерримана в дом, так как тот якобы находился под воздействием таблеток. Когда он приехал, подруга призналась в убийстве и попросила помочь избавиться от тела. Мужчина отказался. На следующий день он пошел в полицию и сообщил о произошедшем.

Дженкс отрицает вину. Ее адвокат заявил, что Мерриман умер из-за плохого состояния здоровья и смеси снотворных таблеток, которые употребил сам. Официальной причиной смерти мужчины стала острая интоксикация.

Дженкс освободили под залог в миллион долларов (62,7 миллиона рублей) и обязали носить на ноге браслет слежения. Прокуроры заявили, что у подозреваемой имеются связи в ЮАР и достаточно финансовых ресурсов, чтобы организовать побег.

Ранее сообщалось, что во французском городе Шалон-сюр-Сон освободили Валери Бако (Valerie Bacot), убившую отчима-насильника. Суд приговорил мать четверых детей к одному году лишения свободы и трем годам условно.