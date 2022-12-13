Приговорившая Бута судья рассказала о вынесении приговора

Приговорившая Бута судья заявила, что не испытывала давления, но дала бы меньший срок

Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила, что не испытывала давления, передает РИА Новости.

«Нет, нет, никакого давления», — рассказала Шейндлин, отвечая на вопрос, испытывала ли она давление с какой-либо стороны в процессе вынесения приговора. Помимо этого, судья подчеркнула, что считает приговор Буту слишком суровым, и дала бы ему меньший срок, если бы могла.

Ранее Шира Шейндлин рассказала, что Виктор Бут не планировал совершать преступление, а его заключение стало частью операции правительства США.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный не признал. Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби.