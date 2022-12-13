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15:55, 13 декабря 2022Экономика

Названа самая дорогая частная компания США

Bloomberg: капитализация SpaceX оценивается в 140 миллиардов долларов

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX предложила частным инвесторам купить акции по 77 долларов за штуку, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, это самая дорогая частная американская компания с оценочной капитализацией в 140 миллиардов долларов.

Летом компания Маска оценивалась в 127 миллиардов долларов. Источники издания говорят, что SpaceX несколько недель вела переговоры о продаже ценных бумаг акционерам. В итоге стороны остановились на оценке 140 миллиардов долларов в рамках тендерного предложения.

И если в США компания Маска является самой дорогой, то в мире она вторая, на первом месте названа китайская ByteDance с оценкой в 300 миллиардов долларов.

В начале декабря Илон Маск потерял первое место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступив его главе LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернару Арно. Американский предприниматель опускался на второе место в списке несколько раз за час, однако позже вернул позиции.

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Платон Щукин
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