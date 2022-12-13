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09:11, 13 декабря 2022Из жизни

Спящая в одной кровати с детьми-подростками мать объяснила свое поведение

Спящая в одной кровати с 12-летним сыном женщина из Испании объяснила свое поведение

Фото: Shutterstock

Уроженка Великобритании, живущая в Гранаде, Испания, спит в одной кровати с детьми-подростками и не планирует этого прекращать. Она объяснила свое поведение в материале для Birmingham Mail.

49-летняя мать-одиночка Берни Уоткинс спит в одной кровати с 10-летней дочерью Фрэнки и 12-летним сыном Кайденом с момента их рождения. По словам женщины, у каждого из ее детей есть своя комната, но они предпочитают находиться рядом с ней. Уоткинс считает подобное поведение Фрэнки и Кайдена естественным и не препятствует их желаниям.

«Мы обычно не обедаем вместе, поэтому сон — это время, когда мы можем побыть рядом, пообниматься и поговорить обо всем. Люди предупреждают меня, что если так и будет продолжаться дальше, дети не смогут стать самостоятельными и будут слишком ко мне привязаны, но у них все наоборот», — объяснила Берни.

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Уоткинс добавила, что подобное поведение не распространено и не считается нормальным, и поэтому ее осуждают. Однако она не планирует обращать внимание на комментарии со стороны, поскольку убеждена в пользе совместного сна и считает, что он укрепляет ее эмоциональную связь с детьми.

Ранее вырастившая 92 ребенка женщина рассказала о правилах жизни в полном детей доме. По ее словам, во многом чистота и приятная атмосфера в доме связана с ее умением распределять задачи между всеми жильцами.

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Алиса Дмитриева
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