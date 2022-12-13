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14:43, 13 декабря 2022Экономика

Цены на китайские машины в Казахстане оказались гораздо ниже российских

РИА Новости: цена машин Geely в Казахстане на 15-40 процентов ниже, чем в России

Фото: Shutterstock

Цены на машины китайского производителя Geely в Казахстане оказались на 15–40 процентов ниже, чем на аналогичные автомобили, представленные на российском рынке, пишет РИА Новости.

Эксперты объяснили такую значительную разницу дефицитом на российском авторынке и нестабильными поставками. «У них из-за проблем с поставками все дилеры задрали цены, к тому же мало машин. У нас же поставки непрерывные, поэтому такая цена», — пояснил источник на рынке.

Например, в Казахстане кроссовер Coolray в комплектациях Comfort и Flagship стоит 12,29 миллиона тенге и 12,99 миллиона тенге (1,641–1,734 миллиона рублей) соответственно. В России стоимость таких же машин — 1,88 миллиона рублей и 2,04 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с другими моделями.

Ранее сообщалось, что цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских. «АвтоВАЗ» позже заявил, что не поставляет в Казахстан автомобили, которые были произведены после первого квартала этого года.

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Платон Щукин
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