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20:59, 13 декабря 2022Среда обитания

Россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране

Emirates.Estate: спрос на жилье в ОАЭ со стороны россиян в ноябре упал на 31,35 процента

Фото: aboodi vesakaran / Unsplash

В ноябре 2022 года российский спрос на приобретение недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) упал на 31,35 процента. Снижение стало самым значительным, начиная с марта 2020 года, когда отрицательная динамика составила 32,07 процента. О том, что граждане России стали реже интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Emirates.Estate.

По словам экспертов, пик числа обращений россиян, связанных с приобретением недвижимости в ОАЭ, в нынешнем году пришелся на октябрь — тогда их количество на 63,44 процента превысило среднемесячный результат. Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, показатель ноября 2022 года был на 180,21 процента выше, чем в одиннадцатом месяце 2021-го. Относительно ноября 2020-го в 2022-м показатель увеличился на 475,6 процента. Кроме того, с января по ноябрь текущего года спрос на жилье в ОАЭ со стороны россиян оказался на 274,58 процента выше, чем в аналогичный период предыдущего года. По сравнению с 11 месяцами 2020-го параметр за те же месяцы 2022-го подскочил на 535,23 процента.

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В декабре аналитики международного брокера недвижимости Tranio пришли к выводу, что в 2022 году самыми популярными у россиян странами для покупки жилья оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. По их данным, на ОАЭ пришлось 10 процентов от общего количества запросов граждан, связанных с вложениями в иностранную недвижимость.

Полина Кислицына
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