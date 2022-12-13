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13:48, 13 декабря 2022Россия

19-летняя беременная россиянка решила поправить занавеску и выпала с балкона

В Москве 19-летняя беременная выпала с балкона, когда поправляла занавеску

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве 19-летняя беременная упала с балкона. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянка упала с балкона второго этажа, когда решила поправить занавеску. Это случилось вечером в понедельник, 12 декабря. Пострадавшую доставили в реанимацию. Впоследствии она рассказала, что потеряла равновесие. Девушка находится на седьмом месяце беременности, при падении она получила переломы.

Ранее в Чите женщина упала с девятого этажа больницы и погибла. Главврач медучреждения, в котором это произошло, отметил, что она была пациенткой.

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Анастасия Шейкина
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