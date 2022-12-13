Рентгенолог из Челябинска стал заслуженным врачом России

Рентгенолог Сергей Пискунов из Челябинска стал заслуженным врачом России

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Сергей Пискунов стал заслуженным врачом России. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, 12 декабря соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Известно, что стаж работы челябинского медика составляет 36 лет. За время врачебной деятельности он провел больше десяти тысяч лечебных и диагностических вмешательств как у взрослых, так и у детей. Самые сложные среди них — операции на коронарных артериях.

«Сергей Анатольевич стоял у истоков становления рентгенэндоваскулярной хирургии в Челябинской области. Он — ведущий специалист в УрФО по вопросам эндоваскулярного лечения врожденных и приобретенных пороков сердца», — рассказали журналистам в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

В апреле врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Минздрава в Новосибирске провели первую в истории России сложнейшую операцию на сердечном клапане.