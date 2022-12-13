Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:48, 15 декабря 2022Моя страна

Рентгенолог из Челябинска стал заслуженным врачом России

Рентгенолог Сергей Пискунов из Челябинска стал заслуженным врачом России

Фото: «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Сергей Пискунов стал заслуженным врачом России. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, 12 декабря соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Известно, что стаж работы челябинского медика составляет 36 лет. За время врачебной деятельности он провел больше десяти тысяч лечебных и диагностических вмешательств как у взрослых, так и у детей. Самые сложные среди них — операции на коронарных артериях.

«Сергей Анатольевич стоял у истоков становления рентгенэндоваскулярной хирургии в Челябинской области. Он — ведущий специалист в УрФО по вопросам эндоваскулярного лечения врожденных и приобретенных пороков сердца», — рассказали журналистам в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

В апреле врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Минздрава в Новосибирске провели первую в истории России сложнейшую операцию на сердечном клапане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Генштаб Украины высказался о новогоднем перемирии
Азербайджанская экоактивистка «выпустила» в небо мертвого голубя
Бывшего тренера «Спартака» захотели видеть во главе сборной Португалии
Доктор Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп
Банк Англии принял радикальные меры для борьбы с инфляцией
Суд снова продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Нолан назвал самый сложный проект в своей карьере
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Невзорова
Назван возможный срок реализации проекта газового хаба в Турции
Разгадана древняя грамматическая загадка трактовки санскрита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.