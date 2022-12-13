Рэпер Канье Уэст создал Telegram-канал под названием ye

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст создал авторский Telegram-канал. Об этом сообщил журналист Николас Фуэнтес в своем Telegram-канале.

В сообществе под названием ye, количество подписчиков которого уже превысило 76 тысяч, музыкант разместил двухчасовую запись из Clubhouse, а также пост со словами благодарности за возвращение американской баскетболистки Бриттни Грайнер из российской колонии (8 декабря спортсменку, обвиненную в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием).

В своем сообщении Уэст помолился за американского офицера Пола Уилана, отбывающего наказание в России, а также обратился к бывшему главе США Дональду Трампу, предложив ему стать вице-президентом рэпера.

Ранее Канье Уэсту присвоили звание антисемита года в Америке.