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10:13, 13 декабря 2022Культура

Канье Уэст создал Telegram-канал

Рэпер Канье Уэст создал Telegram-канал под названием ye

Фото: Brad Barket / Getty Images for Fast Company

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст создал авторский Telegram-канал. Об этом сообщил журналист Николас Фуэнтес в своем Telegram-канале.

В сообществе под названием ye, количество подписчиков которого уже превысило 76 тысяч, музыкант разместил двухчасовую запись из Clubhouse, а также пост со словами благодарности за возвращение американской баскетболистки Бриттни Грайнер из российской колонии (8 декабря спортсменку, обвиненную в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием).

В своем сообщении Уэст помолился за американского офицера Пола Уилана, отбывающего наказание в России, а также обратился к бывшему главе США Дональду Трампу, предложив ему стать вице-президентом рэпера.

Ранее Канье Уэсту присвоили звание антисемита года в Америке.

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Анастасия Астахова
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